AXA : nouveau plancher sous 11,85E

(CercleFinance.com) - Avec les turbulences qui frappent les marchés obligataires depuis le début de la emaine, AXA inscrit un nouveau plancher sous 11,85E, portant son repli annuel à -52%. Un écart du même ordre que lors de la panique post-Lehman. En cas de rebond, le potentiel pourrait être important: il y a 2 'gaps' à combler, vers 15,01E (fu 13 mars) et 17,54E (du 11 mars, soit 50% de retracement de la baisse amorcée sous 25,5E.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +9.81%