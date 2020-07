Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : nouveau Executive Chairman chez AXA IM Cercle Finance • 16/07/2020 à 09:49









(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Marco Morelli au poste d'Executive Chairman d'AXA Investment Managers (AXA IM) et membre du Comité de direction d'AXA. Il rapportera à Thomas Buberl, Directeur général d'AXA. Il prendra ses fonctions le 14 septembre et sera basé à Paris. Après 30 ans dans le Groupe, Gérald Harlin, Directeur général adjoint d'AXA et Executive Chairman d'AXA IM, a décidé de partir à la retraite fin septembre. Il restera membre du Conseil d'administration d'AXA IM. En septembre 2016, Marco Morelli devient Directeur général de la banque Monte dei Paschi di Siena, poste qu'il occupe jusqu'en mai 2020. Il a rejoint la Bank of America Merrill Lynch comme Vice-Président Europe, Moyen-Orient et Afrique et Directeur général Italie entre 2012 et 2016.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.73%