AXA : nouveau directeur général pour l'Italie

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Giacomo Gigantiello, actuellement directeur du développement stratégique d'AXA European Markets, en tant que directeur général d'AXA Italie, remplaçant Patrick Cohen qui a été nommé directeur général d'AXA France en mai. Giacomo Gigantiello rapportera à Antimo Perretta, directeur général d'AXA Europe et Amérique Latine et membre du comité de direction d'AXA. Il dispose d'une expérience professionnelle de plus de 25 ans, dont 12 sur le marché italien, et a rejoint AXA en 2017.

