AXA : nouveau directeur général pour AXA XL

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Scott Gunter, précédemment vice-président senior du groupe Chubb et président de la division dommages entreprises en Amérique du Nord de Chubb, au poste de directeur général d'AXA XL. Remplaçant ainsi Greg Hendrick, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités en dehors du groupe d'assurances, Scott Gunter rejoindra le comité de direction d'AXA. Ce changement, effectif immédiatement, est soumis aux approbations réglementaires nécessaires.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -3.37%