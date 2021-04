AXA : nouveau directeur général pour AXA Next

(CercleFinance.com) - AXA fait part de la nomination de Jef Van In, actuellement directeur général d'AXA Belgique, au poste de directeur général d'AXA Next et directeur de l'innovation du groupe, à compter du 1er juillet prochain.

Rattaché à Antimo Perretta, directeur général d'AXA Europe et membre du comité de direction d'AXA, il remplacera Delphine Maisonneuve qui a décidé de prendre une nouvelle opportunité en dehors du groupe d'assurances.

Jef Van In a rejoint AXA en 2011 pour devenir CEO d'AXA Bank Europe. Il est devenu également CEO d'AXA Europe de l'Est et Centrale (Assurance) à partir de 2013, puis a été nommé CEO d'AXA Belgium et président du supervisory board d'AXA Bank en juillet 2016.