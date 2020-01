Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : nouveau directeur général pour Architas Holding Cercle Finance • 30/01/2020 à 09:04









(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Matthieu André au poste de directeur général d'Architas Holding, nomination qui sera effective à compter du 1er mars 2020, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. Dans ses nouvelles fonctions, il rapportera à Alban de Mailly Nesle, directeur des risques et des investissements et membre du comité de direction d'AXA. Il remplace Hans Georgeson, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités en dehors du groupe. Actuellement directeur général adjoint depuis 2019 et directeur du développement stratégique d'AXA Europe depuis 2018, Matthieu André a rejoint la compagnie d'assurance en 1995, en tant que contrôleur financier.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -1.28%