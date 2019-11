AXA : nouveau Directeur général délégué pour AXA France

(AOF) - Guillaume Borie, actuellement Directeur de l'innovation du Groupe et Directeur général d'AXA Next, devient Directeur général délégué d'AXA France et Directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises. Il sera rattaché à Jacques de Peretti, Président-directeur général d'AXA France et membre du Comité de direction d'AXA. Cette nomination sera effective au 1er janvier 2020.