Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : nouveau directeur des systèmes d'information Cercle Finance • 18/12/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Giovanni D'Aniello au poste de directeur des systèmes d'information, avec prise d'effets à partir du 1er janvier prochain, en remplacement de Marc Blottière qui a fait valoir ses droits à la retraite. Actuellement directeur adjoint des systèmes d'information et directeur technologie, Giovanni D'Aniello rejoindra le comité partners du groupe d'assurance et rapportera à Astrid Stange, directrice des opérations et membre du comité de direction.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.12%