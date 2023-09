Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: nouveau directeur des relations presse information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 14:26









(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Ziad Gebran en tant que directeur des relations presse, de la réputation et de la communication aux actionnaires individuels et salariés. Il prendra officiellement ses fonctions le 11 septembre.



Précédemment conseiller en communication et presse de Sébastien Lecornu, Ministre des Armées, Ziad Gebran rejoint l'assureur pour y succéder à Julien Parot, qui a été nommé directeur de cabinet du directeur général du groupe, Thomas Buberl, en avril dernier.





Valeurs associées AXA Euronext Paris -1.65%