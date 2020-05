Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : nomme Irene Dorner Présidente du Comité d'audit Cercle Finance • 13/05/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration d'AXA a décidé de nommer Irene Dorner, administratrice de la Société et membre de son Comité d'audit depuis avril 2016, Présidente du Comité d'audit. Irene Dorner devrait en principe occuper cette fonction pendant environ une année. Le Conseil d'Administration a également décidé de proposer à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 juin 2020, le renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration d'Irene Dorner.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -2.29%