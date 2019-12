AXA : nomination d'une Directrice de l'innovation

(AOF) - AXA annonce que Delphine Maisonneuve, actuellement Directrice générale d'AXA Brésil, est nommée Directrice générale d'AXA Next et Directrice de l'innovation du Groupe à compter du 1er janvier 2020. Elle sera rattachée à Benoît Claveranne, Directeur général International & Nouveaux marchés et membre du Comité de direction d'AXA, et remplacera Guillaume Borie, récemment nommé Directeur général délégué d'AXA France et Directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises.

Dans ses nouvelles fonctions, Delphine Maisonneuve poursuivra les efforts de l'assureur pour concevoir, piloter et déployer des offres innovantes d'assurance et de services dans l'ensemble du groupe, en ligne avec la stratégie Payer to Partner. Elle développera également l'écosystème d'innovation d'AXA à travers le Groupe en lien étroit avec les équipes opérationnelles.

Le remplacement de Delphine Maisonneuve au poste de Directeur général d'AXA Brésil sera annoncé à une date ultérieure.