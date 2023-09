Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: nomination d'un head of AXA IM Listed Impact Equity information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - AXA Investment Managers (AXA IM) annonce la nomination d'Anna Väänänen en qualité de head of AXA IM Listed Impact Equity, nomination effective immédiatement. Basée à Londres, elle reporte à Tom Riley, head of Global Thematic Strategies.



Dans cette fonction nouvellement créée, elle aura un rôle essentiel dans la gestion de la gamme de stratégies actions cotées à impact, qui comprend notamment celles liées à la biodiversité, à l'économie propre, au progrès social, ou encore au capital humain.



Anna Väänänen rejoint AXA IM après avoir travaillé chez Mirova en tant que senior portfolio manager. Auparavant, elle était gérante chez Crédit Suisse Asset Management, spécialiste des fonds actions thématiques.





