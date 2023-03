Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: nomination d'un directeur du développement durable information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Martin Powell, auparavant directeur du développement durable et des initiatives environnementales de Siemens Financial Services Americas, au poste de directeur du développement durable de l'assureur français.



Prenant ses nouvelles fonctions à compter du 27 mars, Martin Powell rapportera à Ulrike Decoene, directrice de la communication, de la marque et du développement durable, et membre du comité de direction d'AXA.



Martin Powell a rejoint Siemens en 2012 en tant que directeur groupe du développement urbain, puis en tant que directeur du développement durable. Il est en outre coauteur de plusieurs publications sur le climat et les villes résilientes.





