AXA : nomination d'un CBO pour AXA International

(CercleFinance.com) - AXA annonce que Matthieu Bébéar est nommé chief business officer (CBO) d'AXA International et Nouveaux marchés et directeur du développement stratégique pour l'Amérique Latine, nomination qui sera effective au 1er janvier 2020. Guillaume Borie, actuellement directeur de l'innovation du groupe et directeur général d'AXA Next, remplacera alors Matthieu Bébéar dans ses fonctions de directeur général délégué d'AXA France et directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises. En plus de ses responsabilités actuelles, Benoît Claveranne assurera, au sein du comité de direction, la supervision de l'écosystème d'innovation et poursuivra le développement de nouveaux modèles économiques dans le secteur de la santé.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.44%