AXA: nomination à la tête du Fonds AXA pour la Recherche information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Julia d'Astorg comme directrice du Fonds AXA pour la Recherche, à compter de ce mois de novembre. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera rattachée à Martin Powell, directeur du développement durable du groupe d'assurance.



Julia d'Astorg a rejoint AXA en 2014, en tant que responsable des réseaux médicaux internationaux chez AXA Assistance. Au cours de l'année écoulée, elle était chief healthcare product officer d'Healthanea, la nouvelle plateforme de santé numérique du groupe.



Pour rappel, le Fonds AXA pour la Recherche est l'initiative globale de mécénat scientifique du groupe : il finance des recherches universitaires novatrices dans des domaines clés liés au risque, et aide à soutenir les décisions publiques et privées fondées sur la science.





