AXA : Moody's maintient sa note de crédit

(CercleFinance.com) - Moody's a maintenu hier soir sa note de crédit 'A2' sur la dette senior non garantie d'AXA, qui reste assortie d'une perspective 'stable', invoquant la 'résistance' de l'assureur en cette période de pandémie Moody's justifie sa décision en expliquant que la rentabilité du groupe français est soutenue par son profil d'activité diversifié, par l'adéquation de son capital et l'amélioration de sa flexibilité financière. D'après Moody's, le maintien de la perspective 'stable' traduit, elle, la perspective d'une volatilité réduite au niveau de ses activités après un exercice 2020 fortement affecté par la crise du coronavirus. L'agence s'attend par ailleurs à ce qu'AXA préserve ses marges dans l'assurance-vie en Europe grâce à une gestion disciplinée au niveau de ses actifs comme de ses passifs. L'action AXA était en baisse de 0,2% mercredi à la Bourse de Paris suite à ces commentaires.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.46%