AXA: Moody's attribue une note IFSR à Aa3

(CercleFinance.com) - Moody's indique avoir attribué une notation de solidité financière d'assurance (IFSR) Aa3 à la société holding du groupe AXA et a relevé d'un cran la notation de sa dette à long terme et changé la perspective à stable par rapport aux notations sous revue.



L'agence de notation souligne que cette décision, qui conclut l'examen initié le 24 février dernier fait suite à la transformation de la société en réassureur interne et à la fusion avec AXA Global Re, l'ancien réassureur interne du groupe.



'La notation Aa3 reflète la solidité financière du groupe AXA combiné et le rôle clé joué par AXA, en tant que fournisseur de traités en quote-part, pour soutenir le paiement des obligations des assurés de ses principales filiales', explique-t-elle.





