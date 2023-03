Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : menace le support oblique des 28,6E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - AXA ricoche sous les 30,2E et menace le support oblique des 28,6E qui trouve son origine le 3/10/2022 avec le test d'un plancher à 22,2E.

En cas de correction classique de -50% du segment haussier, AXA devrait revenir s'appuyer sur 26E, le double plancher des 16 et 30 décembre dernier.





