AXA: mandat renouvelé pour le Fonds AXA pour la Recherche

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir renouvelé pour cinq ans le mandat du Fonds AXA pour la Recherche, son initiative de mécénat scientifique, mais aussi nommé Debra Roberts en tant que présidente du conseil scientifique du Fonds, succédant à Thomas Kirkwood.



Ses objectifs seront de renforcer l'exploration transdisciplinaire de risques émergents, de consolider les liens entre experts académiques, industrie et secteur public sur de grandes questions sociétales et de lancer des formats innovants de diffusion de la connaissance.



Avec un budget cumulé de 250 millions d'euros depuis sa création en 2007, le Fonds a noué des partenariats avec plus de 334 institutions académiques dans 38 pays, et soutenu 708 projets portés par des chercheurs de 60 nationalités et dont 42% étaient des femmes.





