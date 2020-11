Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa : les résultats du plan d'actionnariat salarié 2020 Cercle Finance • 27/11/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Comme chaque année, le Groupe AXA a proposé à ses collaborateurs, tant en France qu'à l'international, de souscrire à une augmentation de capital qui leur était réservée. Cette année, l'opération 2020 intitulée ' Shareplan 2020 ', s'est déroulée dans 37 pays et concernait plus de 110 000 collaborateurs qui se sont vu proposer exclusivement une offre ' classique ' à prix de souscription connu. Près de 17 000 collaborateurs, représentant près de 15 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit au plan. La souscription totale s'élève à plus de 88 millions d'euros correspondant à l'émission de plus de 6 millions d'actions nouvelles, souscrites au prix de 13,76 euros. Les actions nouvelles sont créées avec jouissance au 1er janvier 2020. Cette émission porte à 2 424 107 004 le nombre d'actions composant le capital d'AXA au 27 novembre 2020. Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs d'AXA détiennent 4,31 % de son capital et 5,84 % de ses droits de vote.

