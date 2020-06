Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : les prévisions d'un analyste sur 2020 et 2021 Cercle Finance • 17/06/2020 à 11:33









(Crédits photo : Wikimedia Commons - Palazzo ) (CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses Oddo a révisé en baisse de 18.8% sa prévision de BPA pour cette année, et s'attend désormais un RO en baisse de 22% cette année à 5.0 MdE et un résultat courant en baisse de 23.0% à 5.3 MdE. ' Nous relevons, en revanche, marginalement nos prévisions de résultat 2021/2022, pour intégrer un renforcement de la dynamique de hausses de prix en assurance dommages d'entreprises et en réassurance ' indique Oddo. ' Nous prévoyons une hausse de 38% du RO en 2021 et de 6% en 2022, avec une hausse du résultat courant de respectivement 33% et 9% en 2021 et en 2022 '. Oddo réitère sa recommandation à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours de 24 E. ' Le titre a fortement rebondi par rapport à ses points bas, mais il reste en baisse d'environ 24% depuis le début de l'année sous-performant d'environ 7 points le secteur. AXA reste ainsi fortement décoté par rapport à l'ensemble du secteur (~25% en termes de PE et de rendement) ' indique le bureau d'analyses.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.94%