AXA: les outils de Verisk sélectionnés pour l'Egypte

(CercleFinance.com) - Verisk, un fournisseur américain d'outils d'aide à la gestion des risques d'assurance, a annoncé lundi avoir été sélectionné par la filiale d'assurance-vie et santé d'AXA en Egypte.



Aux termes de l'accord, le géant de l'assurance proposera à son réseau de partenaires égyptiens les outils d'évaluation personnalisée du risque santé mis au point par Verisk.



L'objectif est d'automatiser la souscription de contrats d'assurance en fonction des réponses apportées par les bénéficiaires à un questionnaire tenant compte de leurs conditions médicales préexistantes.



Dans un communiqué, Verisk indique que ses bases de données de santé étaient déjà utilisées par AXA en Chine, au Vietnam et aux Philippines.



Basé dans le New Jersey, Verisk fournit des analyses prédictives et des solutions d'aide à la décision pour les secteurs de l'assurance, de l'énergie et des services financiers.



Ses solutions analytiques permettent d'évaluer les sinistres, la fraude, la conformité réglementaire, les ressources naturelles, les catastrophes, les prévisions économiques, les risques géopolitiques mais aussi les questions ESG.





