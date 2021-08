Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : le titre s'envole après l'annonce des semestriels information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 15:53









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% après l'annonce de ses résultats. UBS estime que le premier semestre est positif avec un résultat supérieur de 11% par rapport aux prévisions, grâce à l'assurance dommages. ' AXA XL est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2021 ' indique les analystes d'UBS. Rappelons qu'AXA a publié au titre du premier semestre 2021 un résultat net en croissance de 191% à quatre milliards d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 101% à 3,64 milliards (+12% hors impact des sinistres en lien avec la Covid-19 un an auparavant). A 53,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires total augmente de 7%, en croissance dans toutes les lignes de métier du groupe. 'Le bilan d'AXA demeure très solide, comme en témoigne notre ratio de solvabilité II à 212% fin juin, en hausse de 12 points par rapport à fin 2020', souligne en outre Thomas Buberl, le directeur général de la compagnie d'assurance.

