AXA : le projet de hausse du salaire de Thomas Buberl soulève des critiques

(AOF) - L’augmentation de la rémunération de Thomas Buberl, Directeur général d'AXA suscite des oppositions. L’agence de conseil en vote ISS recommande aux actionnaires de l’assureur de s’y opposer lors de l’Assemblée générale du 28 avril, affirme la presse. A cette occasion, son mandat à la tête du groupe doit être renouvelé jusqu’en 2026.

Selon un document obtenu par Les Echos, Thomas Buberl devrait voir sa rémunération fixe progresser de 14% à 1,65 million d'euros et sa part variable de 21% à 1,75 million d'euros. " Compte tenu de la distribution d'actions gratuites et de la possibilité de dépasser les objectifs, la rémunération maximale de Thomas Buberl pourrait atteindre 6,9 millions d'euros, soit 25% de plus " qu'auparavant, note Invest Securities.

L'assureur justifie cette hausse de salaire par le "manque de compétitivité de la rémunération actuelle de Monsieur Buberl par rapport à ses principaux pairs". Selon le Financial Times, ISS a déclaré qu'il était impossible de garantir que son package était "approprié". Le cabinet a souligné que même selon les propres critères d'Axa, la nouvelle rémunération pourrait permettre à Buberl de gagner plus que les PDG d'autres assureurs en Europe.

Thomas Buberl n'est pas seul dirigeant d'une entreprise française à être sur le grill à propos de sa rémunération. Phitrust s'oppose aussi à celle du patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui atteindrait un total de 66 millions d'euros au titre de 2021.

En Bourse, l'action AXA progresse de 1,21% à 26,82 euros alors que les valeurs financières sont bien orientées même si les taux longs se replient cet après-midi. Ils avaient, il est vrai, fortement progressé ces dernières semaines avec un rendement du 10 ans allemand au-dessus de 0,86% ce matin.

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 97 Mds€, réparti entre la France pour 26 %, le reste de l'Europe (34 %), l'Asie (16 %), l’international (7 %) et AXA XL (dommages pour les entreprises, 20 %) ;

- Trois grandes activités : dommages entreprises (33 % du chiffre d’affaires), prévoyance (16 %), santé (15 %), devant la gestion d’actifs et la banque ;

- Modèle d’affaires : développer la santé et prévoyance, simplifier l’expérience client, renforcer les performances de souscription, maintenir la place de n° 1 sur les enjeux climatiques, accroître les flux de trésorerie ;

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,3 % (6,4 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (14,95 % et 24,75 %), Denis Duverne présidant le conseil d'administration de 16 membres, Thomas Buberl étant directeur général ;

- Situation financière très solide avec une dette notée AA égale à 27 % des fonds propres et un ratio de solvabilité II de 214 % à fin septembre.

Enjeux

- Plan « Driving progress 2023 : réduction des coûts de 300 M€, réduction de la volatilité du portefeuille, hausse de 3 Mds€ de l’autofinancement libre, hausse du taux de distribution à 55-65 % et progression de 3 à 7 % du bénéfice par action;

- Stratégie innovation : écosystème Axa Next de 8 unités visant à s’attaquer aux risques émergents et mondiaux, offrir des solutions innovantes et simplifier l’expérience des clients en se concentrant sur les initiatives BtoB

- 2 priorités stratégiques pour 2023 : la santé & protection (télémédecine, coordination de soins, plateformes spécifiques…) et les dommages (cybersécurité, plateformes de gestion des risques notamment climatiques) / recours à l'intelligence artificielle (membre de Impact IA, think tank français sur l'IA responsable), open innovation (Give data back...) ;

- Stratégie environnementale de lutte contre le changement climatique et de protection de la diversité : recul de 20 % de l’empreinte carbone liée aux investissements entre 2021 et 2025 / investissement vert de 24 Mds€ entre 2020 et 2023 / lancement du 1 er emprunt vert / sortie en 2022 des secteurs gaz de chiste, sables bitumeux et de l’exploitation en Arctique et des nouveaux projets d’exploration pétrolière hors groupes engagés dans la transition énergétique / lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements / présidence de l’alliance Net Zero Insurance Underwriting ;

- Poursuite de la simplification du groupe, par recentrage sur les marchés principaux et les cessions.

Les assureurs s’inquiètent des conséquences du changement climatique - 2021 a été la cinquième année consécutive avec de sévères catastrophes naturelles. La fréquence de ces événements s’accroît avec le changement climatique . La Fédération française de l'assurance considère que le montant cumulé des sinistres dus aux événements naturels pourrait quasiment doubler entre 2020 et 2050 si on le compare à la période 1989-2019. Plus d'un tiers de l'augmentation projetée serait due au changement climatique. La facture globale des catastrophes des trente prochaines années s'élèverait ainsi à 143 milliards d'euros, soit une hausse de 93 %, par rapport aux trois décennies précédentes. Cette évolution va doper les primes versées par les assurés professionnels.