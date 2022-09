Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: lancement d'un programme pour les forêts information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - AXA annonce le lancement du programme AXA Forests for Good visant à aider à restaurer des écosystèmes forestiers endommagés tout en les rendant plus résilients face au changement climatique.



D'une durée de trois ans, ce programme sera déployé sur 600 des 15.000 hectares de forêt détenus par AXA en France, et gérés par AXA IM. Pour le mener à bien, AXA sera entouré d'un consortium d'acteurs, dirigé par Reforest'Action, qui combineront leur expertise.



L'année dernière, la compagnie d'assurance française avait annoncé un programme d'investissement de 1,5 milliard d'euros pour soutenir une gestion durable des écosystèmes forestiers et la protection de la biodiversité.





