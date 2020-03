Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : l'UE autorise le rachat de ELL Luxembourg Cercle Finance • 06/03/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de ELL Luxembourg par AXA Real Estate Investment Managers France et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole toutes deux basées en France. ELL est active dans le secteur de la location de locomotives électriques utilisées dans toute l'Europe continentale. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -3.22%