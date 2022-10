Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: l'UE autorise Athora Holding a réaliser une acquisition information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 12:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de la société allemande Axa Customer Solutions Aktiengesellschaft (Axa Customer Solutions) par Athora Holding, des Bermudes.



Axa Customer Solutions détient un portefeuille de rentes différées et de dotations en Allemagne.



Athora est un groupe d'assurance-vie et de réassurance axé sur le marché européen.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu des positions de marché combinées modérées des entreprises résultant de l'opération envisagée.







