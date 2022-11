Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: l'UE a autorisé l'acquisition de Gunalta information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de Gunalta (Espagne) par AXA PIE Lux, Swiss Life Investment (Suisse) et Sorolla Investment de Nouvelle-Zélande.



Lyntia est un opérateur indépendant de fibre optique sur le marché des télécommunications, fournissant principalement des services par fibre optique en Espagne.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement entre les activités des entreprises et que les relations verticales ne présentent pas de risque de verrouillage de l'accès à la fibre optique de Lyntia.





Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.94%