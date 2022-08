Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: l'opération d'actionnariat salarié 2022 est lancée information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé lundi le lancement de son opération d'actionnariat salarié pour 2022, appelée à se dérouler dans 37 pays et à concerner plus de 112.000 collaborateurs.



Comme chaque année, l'assureur propose à ses collaborateurs, aussi bien en France qu'à l'international, d'investir en actions AXA à des conditions préférentielles en souscrivant à une augmentation de capital qui leur est réservée.



Dans la plupart des pays, le groupe proposera une offre 'classique' (80% du prix de référence), assortie d'une offre dite 'garantie plus' (92,6% du prix de référence).



A titre d'indication, ce prix de référence - qui doit encore être fixé - sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes des prix des actions AXA pondérées par le nombre d'actions échangées sur une période de 20 jours de Bourse consécutifs.



L'opération 'Shareplan', qui se déroule chaque année sans interruption depuis 1993, a pour objectif d'associer les salariés aux choix stratégiques de l'entreprise, rappelle le directeur général du groupe, Thomas Buberl.





