AXA: l'émission super subordonnée sursouscrite cinq fois

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mercredi soir que son émission obligataire super-subordonnée de type 'Restricted Tier 1', d'un montant de 1,5 milliard d'euros, avait été sursouscrite plus de cinq fois.



Conformément aux exigences prudentielles de Solvabilité II, les obligations sont assorties d'un mécanisme d'absorption des pertes sous la forme d'une réduction du montant nominal des obligations en cas de non-respect de certains seuils de solvabilité.



Le produit de l'émission, qui s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe AXA pour 2024, doit être alloué au financement des besoins généraux de l'assureur, notamment le refinancement d'une partie des dettes existantes.



Le taux fixe initial est de 6,375% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipée de six mois, qui se terminera en janvier 2034, et sera révisé tous les cinq ans à compter de cette date.



