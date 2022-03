AXA Investment Managers nomme un nouveau Head of Inclusion, Diversity & Engagement

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé la nomination d’Amit Singh en qualité de Head of Inclusion, Diversity and Engagement, effectif immédiatement. Basé à Londres, il est responsable de la conception, du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la stratégie d’inclusion et de diversité d’AXA IM au niveau mondial. Amit Singh reporte à Pascale Dumont, Global Head of Talent & Transformation. Amit travaille chez AXA IM depuis juillet 2015, il était auparavant Head of Human Resources pour l’Asie et le Japon.