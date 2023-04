Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: initiatives d'engagement doublées auprès des firmes information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - AXA fait savoir que sa division Investment Managers, AXA IM, a doublé ses initiatives d'engagement avec les entreprises, passant de 283 initiatives menées avec 245 entreprises en 2021 à 596 initiatives menées auprès de 480 entreprises en 2022.



' En tant que gestionnaire d'actifs responsable, nous considérons l'engagement comme un mécanisme essentiel pour favoriser une transition juste et verte. Le changement climatique, la biodiversité et l'atténuation des risques sociaux sont au coeur de nos initiatives d'engagement en 2022', indique MarcoMorelli, Executive Chairman d'AXA IM.



En détail, le changement climatique demeure le principal thème d'engagement (28%), devant les initiatives d'engagement liées à la gouvernance des entreprises(20 %) et la biodiversité (18%).



En amont de la saison de vote 2023, AXA IM continue de renforcer ses attentes ESG. Ainsi, AXA IM pourra voter contre les conseils d'administration des entreprises qui n'ont pas suffisamment répondu aux exigences d'engagement liées à la biodiversité. Ainsi, les entreprises continueront à être tenues pour responsables en cas de progrès insuffisants lors des engagements thématiques et AXA IM pourra voter contre les membres du conseil d'administration concernés.





