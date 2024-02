AXA IM: Thomas Coudert nommé head of sustainability, core investments

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé la nomination de Thomas Coudert en qualité de head of sustainability, core investments, effectif immédiatement. Basé à Paris, Thomas Coudert reportera à Marion le Morhedec, global head of fixed income et membre du management board du gestionnaire d’actifs. Thomas Coudert travaille chez AXA IM depuis 17 ans et était précédemment head of fixed income sustainability depuis 2021. Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les aspects durabilité au sein de la plateforme d’investissement core.

La plateforme d'investissement core rassemble les expertises fixed income, equity, multi-asset et l'activité ETF. Thomas Coudert conservera ses responsabilités de gestion de portefeuille.