(AOF) - Si Axa IM considère que la visibilité reste faible et qu'il est important de maintenir une bonne diversification, le gérant est un peu plus prudent sur les sociétés exposées à la dépense des consommateurs et il préfère celles exposées aux investissements liés à la transition énergétique et à la transformation digitale qui bénéficient des plans de soutiens européens.

Par ailleurs, maintenant qu'une grande partie des excès de valorisation a été corrigée sur les valeurs de croissance, Axa IM souhaite profiter de la volatilité pour renforcer ses plus fortes convictions. Le gérant reste fidèle à sa stratégie d'investissement en se concentrant sur des sociétés combinant : capacité à ajuster les prix ; visibilité et/ou perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme ; ainsi qu'une structure financière solide.