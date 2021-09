AXA IM repositionne un fonds Small Cap pour investir dans l'innovation et la technologie

(AOF) - AXA Investment Managers repositionne le fonds AXA WF Framlington Global Small Cap en renforçant sa philosophie d'investissement en faveur de l'innovation et de la technologie. Ce fonds, rebaptisé AXA WF Framlington Next Generation et géré par Isabelle de Gavoty, Deputy Head of AXA IM Framlington, cible les petites capitalisations qui possèdent ou développent une innovation technologique leur permettant, selon la société de gestion, de bénéficier d'un avantage concurrentiel.

Par ailleurs, le fonds AXA WF Framlington Next Generation est labélisé par l'initiative Tibi pour les investisseurs institutionnels dans le cadre de l'initiative de financement des entreprises technologiques.

Cette initiative, promue par le Ministère de l'Economie et des Finances, par le secrétariat d'Etat en charge du Numérique et sous l'égide de la Présidence de la République, a notamment pour objectif de participer au développement de l'écosystème technologique en France par la création d'expertises spécifiques.