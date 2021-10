AXA IM renomme ses fonds ESG les plus ciblés pour simplifier et clarifier son offre durable

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM) renomme ses fonds ESG (environnement, social et de gouvernance) les plus ciblés afin que le terme « ACT » soit désormais mentionné dans leurs noms, de manière à clarifier son offre auprès des distributeurs et investisseurs finaux.

" Les clients et régulateurs demandent de plus en plus de transparence et de simplicité de la part des gestionnaires d'actifs lorsqu'il s'agit d'aider les investisseurs à comparer différents produits ESG. Nous pensons qu'une catégorisation plus claire de notre offre contribuera à répondre à ce souhait ", a commenté Hans Stoter, Global Head d'AXA IM Core.

" En effet, une terminologie commune à tous les produits qui composent notre catégorie ESG la plus ciblée vise à aider nos clients à identifier plus aisément ces fonds et à avoir une meilleure compréhension de nos critères ", a-t-il ajouté.

Les noms des fonds de la gamme ACT évolueront donc progressivement pour inclure le terme " ACT ". Ces changements seront effectués en plusieurs vagues, débutées en août et septembre 2021. D'ici à la fin de l'année, certains fonds seront également repositionnés ou lancés, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Dans le cadre de la première vague, sept fonds ont été renommés : AXA WF Framlington Human Capital devient AXA WF ACT Framlington Human Capital ; AXA WF Framlington Social Progress devient AXA WF ACT Framlington Social Progress ; AXA WF Multi Asset Optimal Impact devient AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact.

De plus, AXA WF Global Green Bonds devient AXA WF ACT Global Green Bonds ; AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon devient AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon ; AXA WF US Corporate Bonds devient AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon et AXA WF Framlington Clean Economy devient AXA WF ACT Framlington Clean Economy.