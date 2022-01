AXA IM renforce son expertise macroéconomique

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé la nomination de deux experts au sein de son équipe de Recherche afin de continuer à renforcer son expertise macroéconomique. François Cabau est nommé Senior Eurozone Economist, effectif immédiatement. Auparavant Director-Senior European Economist chez Barclays à Londres, il travaille conjointement avec Hugo Le Damany, Economist, sur les sujets liés à la Zone Euro.

Claire Dissaux est nommée Senior Sovereign Emerging Market Credit Analyst, effectif immédiatement. Elle était auparavant Head of Global Economics & Strategy de Millennium Global.

Ils sont basés à Paris et reportent à David Page, Head of Macro Research.

François Cabau est titulaire d'une licence en économie et en anglais de l'Université de Nanterre et d'un Master en diagnostic économique de l'Université Paris Dauphine.

Claire Dissaux est diplômée de l'ENSAE en qualité d'économiste-statisticienne. Elle est également titulaire d'une licence en mathématiques de l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie et d'un DEA en macroéconomie, modélisation et prévisions à court-terme de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.