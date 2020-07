AXA IM recommande d'être plus que jamais sélectif dans son choix de valeurs

(AOF) - Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, observe que la valorisation des marchés actions est maintenant bien supérieure à ce qu'elle était en début 2020. Selon lui, cette valorisation ne laisse que peu de place à la déception et ne s'explique que par des politiques monétaires accommodantes de plus en plus contestées.

Aussi estime Gilles Guibout, convient-il plus que jamais d'être sélectif dans son choix de valeurs et de privilégier les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée.