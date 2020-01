AXA IM recommande d'être particulièrement sélectif dans le choix de valeurs

Dans ce cadre, AXA IM est sélectif dans son choix de valeurs et privilégie les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée.

A l'inverse précise-t-il, l'action accommodante des banques centrales et l'environnement de taux bas qui en découle n'offrent que peu d'alternatives et limitent a priori le risque d'une forte baisse des actions.

Selon Gilles Guibout, au cours des prochaines semaines, les premières publications de résultats annuels seront étudiées avec attention par les investisseurs et seront sans aucun doute source de volatilité.

Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis et le MSCI Europe progressent respectivement de 1,38% et 2,06%. Au niveau géographique, le marché anglais profite de la victoire de Boris Johnson aux élections. Au niveau sectoriel, seules les télécoms se distinguent négativement. En zone euro, le secteur de la consommation durable affiche également une légère baisse.

(AOF) - Sans surprise, le mois de décembre a vu se prolonger la tendance initiée depuis la fin de l'été, commente Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. Dans un environnement toujours largement administré par les banques centrales, les premiers signes d'amélioration des indicateurs économiques et la baisse des tensions politiques ont poussé les investisseurs à accroître leur exposition aux marchés des actions, observe le responsable.

