AXA IM obtient la certification EDGE Move

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM) a obtenu la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) Move, qui reconnaît les progrès significatifs réalisés en faveur d'un lieu de travail promouvant l'égalité femmes-hommes. Il s'agit du deuxième des trois niveaux existants de certification EDGE.

EDGE est le leader mondial de l'évaluation et de la certification des entreprises en matière d'égalité femmes-hommes et d'égalité intersectionnelle. Mené par une tierce partie, le processus de certification implique un examen rigoureux de l'organisation, de l'égalité salariale, de l'efficacité des politiques et des pratiques ainsi que du caractère inclusif de la culture d'entreprise.

Dans le cadre de cette évaluation, les données statistiques sont analysées, les politiques et les pratiques sont examinées et les collaborateurs répondent à une enquête complète pour évaluer leur perception des possibilités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise.