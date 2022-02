AXA IM nomme une nouvelle Head of Emerging Markets and Asian Fixed Income

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé la nomination de Magda Branet en qualité de Head of Emerging Markets and Asian Fixed Income, effectif immédiatement. Basée à Londres, elle apporte avec elle 17 années d’expérience en matière de dette des pays émergents ainsi qu'une solide expertise de l’intégration ESG. Elle retourne chez AXA IM après avoir occupé des fonctions chez First State Investments, puis chez Candriam, où elle était Deputy Head of Emerging Markets et gérante des stratégies Total Return et Sustainable Emerging Market Debt.

Magda Branet reporte à Marion Le Morhedec, Global Head of Fixed Income.