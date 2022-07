Axa IM nomme un Global Head of Axa IM Equity QI

(AOF) - Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Gideon Smith, actuellement co-Chief Investment Officer of Axa IM Equity QI, en qualité de Global Head of Axa IM Equity QI, à compter du 1er août 2022. Basé à Londres, il reportera à Mark Hargraves, Global Head of Axa IM Equity, et sera responsable de l’activité Equity QI dans le monde. Il remplace Paul Flavier, qui rejoindra le groupe Axa le 1er août 2022.

Gideon Smith a rejoint Axa IM en 1998 où il a occupé plusieurs postes, notamment celui de Chief Investment Officer Europe, Global Head of Portfolio Management, et Director of Client Services. Avant de rejoindre Axa IM, il a suivi une formation d'expert-comptable chez Arthur Andersen au sein de leur division des marchés financiers à Londres, avant de travailler en tant que développeur de logiciels senior chez Avid Technology.