AXA IM nomme quatre membres indépendants au sein du comité consultatif de son Investment Institute

(AOF) - AXA Investment Managers a nommé quatre membres indépendants au sein du comité consultatif de son Investment Institute. Olivier Blanchard, professeur émérite d'économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et ancien conseiller économique et directeur du département de recherche du Fonds Monétaire International (FMI), actuellement senior fellow au Peterson Institute for International Economics, apportera des recommandations macroéconomiques. Nigel Topping, conseiller politique et ancien Climate Champion pour la COP26, apportera des recommandations sur le thème du climat.

Marie-Christine Korniloff et Nicolas Loz de Coëtgourhant, respectivement Director of Corporate Engagement et Head of Sustainable Business Practices au sein du World Wildfire Fund (WWF) en France, apporteront tous deux des recommandations sur les thèmes de la nature et de la biodiversité.

L'Investment Institute d'AXA IM a pour objectif d'aider les clients et les gestionnaires de portefeuille à prendre des décisions plus éclairées grâce à des informations sur les tendances à court et à long terme qui affectent les perspectives macroéconomiques et d'investissement mondiales. Son champ d'expertise couvre les différentes classes d'actifs, la macroéconomie, la durabilité et les tendances futures.

Les membres indépendants participeront au comité consultatif deux fois par an afin de discuter des principaux thèmes macroéconomiques et de recherche qui seront couverts par l'Investment Institute. Ils enrichiront également les travaux effectués par les experts d'AXA IM. Le comité est composé de représentants de toutes les équipes d'investissement d'AXA IM et de membres senior des équipes de recherche macroéconomique, ESG ainsi que du Quant Lab.