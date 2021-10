AXA IM nomme Mark Hargraves Global Head of AXA IM Equity

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé la nomination de Mark Hargraves, actuellement Global Head of AXA IM Framlington Equities, en qualité de Global Head of AXA IM Equity, à compter du 1er janvier 2022. Il prendra ainsi la responsabilité de la plateforme AXA IM Equity qui sera créée à cette même date pour regrouper les capacités de gestion fondamentales (Framlington Equities) et systématiques (Rosenberg Equities) actions d’AXA IM. Basé à Londres, Mark Hargraves conservera ses responsabilités de gestion de portefeuilles.

Dans le cadre de cette création, les stratégies systématiques d'AXA IM adopteront la dénomination " Equity QI " (Quant Investing) et la marque Framlington sera quant à elle progressivement abandonnée.

Paul Flavier, actuellement Global Head of AXA IM Rosenberg Equities, continuera à diriger l'équipe Equity QI. En tant que Global Head of AXA IM Equity QI, Paul reportera à Mark à partir du 1er janvier 2022.

Avant de rejoindre AXA IM, Mark Hargraves a débuté sa carrière de gestionnaire de fonds chez Hambros Fund Management en 1995. Il a rejoint AXA IM en tant que gestionnaire de portefeuille en 2000, et a une grande expérience de la gestion de portefeuilles actions européens, EAEO et mondiaux.