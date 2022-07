Axa IM nomme deux experts en investissement responsable

(AOF) - Axa Investment Managers a annoncé deux nominations au sein de son équipe d’Investissement responsable, visant à renforcer ses capacités et son expertise. Mariana Villanueva est nommée ESG Analyst. Elle travaillera sur des sujets transversaux tels que la biodiversité et l’analyse d’obligations vertes et durables. Elle était auparavant credit analyst au sein du groupe Axa.

Matthieu Firmian est nommé ESG analyst. Il fournira une analyse thématique sur les sujets ESG, avec un accent particulier mis sur les sujets sociaux, en contribuant aux différentes initiatives d'engagement avec les entreprises. Il était auparavant product manager chez Aviva Investors France.

Basés à Paris et reportant à Virginie Derue, head of ESG Research, ils soutiendront tous deux la recherche et les initiatives d'engagement actif d'Axa IM.