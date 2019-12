AXA IM modérément optimiste quant à l'évolution des marchés actions en 2020

(AOF) - Sauf surprise sur les élections anglaises ou sur la signature d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis, les marchés actions devraient rester bien orientés à l'approche de la fin d'année, indique Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. L'environnement de taux toujours extrêmement faibles n'offrent que peu d'alternatives. Ainsi le mouvement de renchérissement du marché observé depuis trois mois devrait se poursuivre et réduire ainsi un peu plus le potentiel d'appréciation pour 2020.

Selon Gilles Guibout, une croissance attendue des résultats d'entreprises contenue, des valorisations en ligne voire légèrement supérieures aux moyennes de long terme et une baisse des taux qui ne pourra sans conteste constituer un facteur de soutien aussi déterminant qu'en 2019, nous conduisent à adopter une vue modérément optimiste quant à l'évolution des marchés actions pour l'année prochaine.

Seul un véritable changement de perception sur le risque politique européen pourrait conduire à réduire la toujours forte sous exposition des investisseurs internationaux sur la zone, poursuit le professionnel.

Dans ce cadre, Gilles Guibout recommande d'être sélectif dans les choix de valeurs et de privilégier les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée.