AXA IM : le marché devrait rester volatil ces prochaines semaines

Dans ce contexte, Gilles Guibout demeure fidèle à sa stratégie de diversification et il continue à privilégier les sociétés combinant capacité à ajuster les prix, bonne visibilité sur leurs perspectives de croissance grâce à une exposition sur des thématiques porteuses, et structure financière solide.

A ce stade, il lui semble encore prématuré d'anticiper une hausse des multiples de valorisation et le ralentissement économique en cours le laisse circonspect quant à la probabilité d'une révision à la hausse généralisée des résultats d'entreprises.

(AOF) - Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, s’attend à ce que les marchés actions soit volatiles au cours des prochaines semaines dans l’attente d’indications plus claires sur les développements à venir. Economique tout d’abord, pour comprendre quel pourrait être l’impact sur les résultats d’entreprises du ralentissement en cours. Financier ensuite, pour voir quelles seront les prochaines décisions des banques centrales quant à l’évolution de leur politique monétaire, afin de déterminer ce que devrait être le multiple de valorisation approprié.

