AXA IM : le manque de visibilité conforte son positionnement privilégiant la diversification

(AOF) - Selon Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, l’émergence d’un risque sur le système bancaire et plus généralement les premiers effets visibles de la forte remontée des taux depuis un an, engendrent encore davantage de fébrilité chez les investisseurs et devraient entretenir de la volatilité sur les marchés actions.

Il prévient que la stabilisation de la situation devrait prendre du temps afin de juger de l'impact de cette crise sur l'économie réelle et sur les trajectoires attendues des hausses de taux. Le début des publications de résultats du premier trimestre sera également l'occasion d'apprécier l'impact de la crise bancaire et du resserrement des conditions de crédit sur une croissance économique jusque-là toujours solide.

Le manque de visibilité à court terme conforte le positionnement du gestionnaire d'actifs qui privilégie la diversification. Gilles Guibout reste fidèle à sa stratégie d'investissement en se concentrant sur des sociétés combinant une capacité à ajuster les prix, ayant de la visibilité et/ou des perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme, ainsi qu'une structure financière solide.