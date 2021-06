AXA IM lance une stratégie crédit dédiée au climat

(AOF) - AXA IM a annoncé le lancement une stratégie crédit dédiée au climat pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leur objectif de neutralité carbone. Cette stratégie cherche à atténuer les risques physiques et de transition liés au changement climatique tout en intégrant des objectifs spécifiques en faveur du climat, conformément aux exigences des investisseurs, tels que ceux de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), sans pour autant compromettre les caractéristiques de risques et de rendement du portefeuille.

La stratégie est axée sur trois objectifs : l'alignement climatique, le rendement du crédit et le suivi adapté des risques. Elle vise ainsi à fournir une approche fondée sur la maturité pour prendre en compte le risque climatique en définissant des objectifs clairs à court, moyen et long termes.

La stratégie investira dans des solutions, investissements et projets climatiques nécessaires pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ainsi qu'auprès d'émetteurs qui décarbonent fortement leurs activités afin d'accompagner leur transition. Grâce à cette double approche, la stratégie offre aux investisseurs un cadre clair, conforme aux objectifs de l'Accord de Paris.