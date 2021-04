AXA IM lance son premiers fonds bas carbone investi sur les obligations américaines High Yield

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du fonds AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon. Ce fonds qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) adoptera une approche d'investissement responsable et exclura un certain nombre des secteurs les plus intensifs en carbone, notamment les métaux, les producteurs miniers et sidérurgiques, et la plupart des sous-secteurs de l'énergie et des services aux collectivités. De plus, les scores ESG des entreprises investies seront pris en compte dans le processus d'investissement.

Les scores d'intensité carbone et de consommation d'eau des émetteurs seront analysés pour éviter les entreprises considérées comme excessivement consommatrices dans ces domaines. Cela contribue en outre à l'objectif du fonds en matière d'intensité de carbone et de consommation d'eau, à savoir 20 % inférieur au moins à celui de l'indice ICE BofA US High Yield.

Les allocations d'actifs du fonds seront ensuite déterminées par une évaluation fondamentale du crédit et une analyse de la valeur relative.